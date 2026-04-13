Для участников "Славянского базара" будет действовать безвизовый режим

"Славянский базар в Витебске" снова даст джазу. Ударная импровизация вернется в афишу XXXV фестиваля искусств. Это будет несколько проектов в рамках Дней Союзного государства. Пока остается интригой, кто из видных джазменов приедет с гастролями.

На следующей неделе появится театральная афиша, станет известно, какие концерты пройдут и в Витебской филармонии. По наблюдениям организаторов, билеты на них исчезнут из кассы так же быстро, как и на концерты в Летнем амфитеатре. Уже все забронировано на торжественное открытие фестиваля, ночной "Золотой хит". Считаные места остались на сольный концерт Ани Лорак, традиционное "ассорти" звезд шансона.

Уже объявлены имена звездного десанта, который "высадится" этим летом в Витебске. Стадион соберут Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Олег Газманов.