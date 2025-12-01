Дмитрий Ежов прокомментировал "демократию" в Европе

Европейские государства хоть и называют себя демократическими, но от демократии там не осталось практически ничего, заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов.

"Конечно, формы именно непосредственного диалога власти и населения являются показателем демократического общества. Когда власть не слышит граждан и, более того, не хочет их слышать, то в этих условиях ни о какой демократии говорить не можем. Поскольку европейские государства сошли с демократического пути, это утвердилось в качестве своеобразной демократии по-европейски, которая по факту демократией не является. Очевидно, что подобных форматов в Европе представить невозможно (речь идет о Всебелорусском народном собрании - прим. news.by)", - пояснил политолог.

Он обратил внимание, что в настоящее время наблюдается масштабный процесс перерождения Европы, которая фактически ассоциируется с "деградацией и упадком демократических ценностей". Это касается не только вопросов демократии, но еще и социальной и политической стабильности, вопросов, связанных с реализацией политики в интересах людей. "Посмотреть на ту же Германию, которая всегда исторически, если взять послевоенный отрезок времени, была образцом социального государства. В настоящее время эти социальные программы урезаются, а у власти и общества нет диалога", - добавил доцент Финансового университета при Правительстве России.