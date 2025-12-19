Дмитрий Юшин: В ходе проведения ЕДИ люди часто интересовались проектом Программы соцэкономразвития

В ходе проведения Единого дня информирования, в рамках диалоговых площадок люди Волковысского района задавали много вопросов о проекте Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, однако чаще всего спрашивали обо всем, что касается регионов. Об этом поделился делегат VII Всебелорусского народного собрания от Волковысского района Дмитрий Юшин.

Он отметил, что люди как не жители столичного региона или областного центра, ставят во главу угла регионы, потому что видят, как много государство уделяет им внимания. "Очень приятно видеть, что в Волковысском районе запланирован ряд объектов, которые включены уже в Программу социально-экономического развития. Это касается развития туристических объектов, развития спорта, поэтому люди интересовались этим документом достаточно серьезно и обсуждали событие - ВНС", - рассказал делегат.

Дмитрий Юшин добавил, что сегодня белорусы ждут от ВНС концептуальных решений, как будут жить дальше и ждут мирной жизни, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и уверенности для своих детей и внуков, и, к слову, это все есть в Программе, потому что она является серьезным документом. "Если будут достигнуты цели, поставленные и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и указанные в документе, то думаю, мы будем продолжать развиваться дальше и жить в мирной и красивой Беларуси", - поделился мнением он.