Дни культуры Нижнего Новгорода стартуют в Минске: насыщенная программа будет шуметь у Дворца спорта

Минск гостеприимно встречает Дни Нижнего Новгорода. Официальный старт - 15 мая. В афише сотни колоритных мероприятий как на театральных сценах, так и в учреждениях образования.







Безусловно, центральные мероприятия пройдут у Дворца спорта. Здесь уже открыта галерея "Секреты мастеров". Это такая выставка-ярмарка с погружением в историю, в ремесла старинные русские и мелодичный мастер-класс по игре на ложках. Руководитель ансамбля ложкарей "Семеновский сувенир" рассказал о секретах хохломской росписи.

Алексей Нагорнов, руководитель ансамбля ложкарей "Семеновский сувенир" (Россия): "У ложек есть три высоты тона: высокий, средний и низкий, или наоборот. Комбинируя, ускоряя, усложняя приемы игры на деревянных ложках, получается свой орнамент, свой узор в концертном номере".

Первые локации у Дворца спорта уже принимают гостей. Впереди насыщенные выходные. Минчан познакомят с традиционной кухней, секретами народных промыслов и самобытной культурой волжских берегов.

Александр Симагин, директор Департамента развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода (Россия): "В рамках Дней Нижнего Новгорода в Минске у нас запланировано почти 100 мероприятий по самым разным направлениям. Хочу сказать, что из Нижнего Новгорода приезжает команда почти 500 человек. Это артисты, спортсмены, дети из образовательных учреждений, мастера, про которых я уже сказал. Программа очень интересная, и мы очень рады, что в нашей истории реализуется такое замечательное мероприятие, как Дни Нижнего Новгорода в городе-побратиме в Минске".