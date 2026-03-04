3.74 BYN
Доля национального контента республиканских телеканалов составляет 59 %
Информационное пространство Беларуси нацелено на продолжение глобального сражения на информационном фронте. Наша мирная и конструктивная повестка по-прежнему продолжает раздражать политических оппонентов. Об этом заявили 4 марта на заседании коллегии Министерства информации.
Заседание коллегии Министерства информации
На заседании коллегии Министерства информации прозвучала интересная фраза: СМИ - это организации с большими погонами в лице учредителей, и мы свой информационный бой ведем достойно. Сегодняшние цифры заставляют обратить на себя внимание. Если в 2021 году государственным СМИ доверяли 38 % белорусов, то по итогам 2025-го - уже 61,4. Доля национального контента республиканских телеканалов составляет 59 %. Рост серьезный, в министерстве это называют результатом системной работы. Но как известно, доверие - это не финишная прямая, скорее, линия горизонта. Но сегодня на горизонте виднеется и большой блок награждений наших коллег к прекрасному празднику.
Полина Шуба, заместитель завотделом выпуска главной дирекции телеканала "Первый информационный":
"Как сказал однажды наш Президент, слово уже давно превратилось в оружие. И это оружие порой мощнее ядерного. На мой взгляд, очень важно, в чьих руках оказывается это оружие - тех, что направлено на созидание или на разрушение. Вот как раз наша работа состоит в том, чтобы созидать. Мне кажется, мы все правильно делаем, так как доверие к государственным СМИ, как показывают последние данные, только растет. А за каждой личной наградой, как известно, стоит огромный титанический труд большого коллектива".
Ольга Саламаха, заместитель генерального продюсера генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании:
"Действительно, очень приятно получить такую высокую награду, особенно накануне Дня женщин. Приятно, что в Год женщины отмечаются наши достижения и большое количество проектов, которые были сделаны и пользуются популярностью у зрителей. Конечно, это очень волнительно, но в то же время очень торжественно и очень здорово".
Отдельный блок коллегии посвятили регионам, наши коллеги также в списке награждаемых. В регионах цифра еще интереснее: за год интернет-аудитория региональных СМИ в социальных сетях выросла на 50 %. Это говорит об очень хорошем показателе. Это значит, что районные газеты, которые раньше ассоциировались только, например, с бумагой и подпиской, сейчас очень хорошо дружат с digital-форматом. И главный индикатор успеха - это не только доверие людей, это еще в том числе подготовка молодых кадров, это подготовка новых форматов для того, чтобы максимально охватить всю аудиторию и стремиться к максимальному абсолюту доверия к государственным средствам массовой информации.