Дом банкухи открылся в Свислочском районе
Белорусы бережно хранят кулинарные традиции. Национальная кухня - это буквально визитная карточка Беларуси.
И то, что дополнительно привлекает к нам тысячи гостей из разных стран. В месяц гастрономического туризма белорусские регионы погружают в богатую культуру нашей страны.
Вот, например, в Свислочский район едут попробовать оригинальное кондитерское изделие - порозовскую банкуху.
С 2019-го она внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси.
Открытие Дома банкухи в городском поселке Порозово
По всей Беларуси гостей встречают хлебом и солью, а в поселке Порозово угощением - это банкуха. У блюда статус историко-культурной ценности, и 10 декабря здесь открылся Дом банкухи. На процесс приготовления уходит около 8-9 часов, и до сих пор выпекают по старинному рецепту.
Елена Андрушко, заведующая Порозовским сектором культуры и досуга:
"Порозовская банкуха выпекается на открытом огне русской печи. И печется она испокон веков по стародавнему рецепту. Это 60 яиц, килограмм сметаны, килограмм масла, килограмм сахара и килограмм муки. И на деревянный вал слой за слоем поливается тесто. И таким образом 8 часов работы - и получается вот такой красивый пирог. Такая банкуха печется только на великие праздники, на Рождество могут люди себе уже больше зажиточные позволить. Ну а когда-то моя бабуля пекла их на свадьбу".
В Беларуси готовы предложить гостям не только насыщенную экскурсионную программу, лечение в санаториях и отдых на природе, но еще и места, где можно отведать качественные и вкусные блюда разных кухонь. Регулярно проводят гастрономические фестивали и дегустации, которые привлекают гурманов со всего мира.