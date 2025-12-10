Дом банкухи открылся в Свислочском районе

Белорусы бережно хранят кулинарные традиции. Национальная кухня - это буквально визитная карточка Беларуси.

И то, что дополнительно привлекает к нам тысячи гостей из разных стран. В месяц гастрономического туризма белорусские регионы погружают в богатую культуру нашей страны.

Вот, например, в Свислочский район едут попробовать оригинальное кондитерское изделие - порозовскую банкуху.

С 2019-го она внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Открытие Дома банкухи в городском поселке Порозово

По всей Беларуси гостей встречают хлебом и солью, а в поселке Порозово угощением - это банкуха. У блюда статус историко-культурной ценности, и 10 декабря здесь открылся Дом банкухи. На процесс приготовления уходит около 8-9 часов, и до сих пор выпекают по старинному рецепту.

Елена Андрушко, заведующая Порозовским сектором культуры и досуга:

"Порозовская банкуха выпекается на открытом огне русской печи. И печется она испокон веков по стародавнему рецепту. Это 60 яиц, килограмм сметаны, килограмм масла, килограмм сахара и килограмм муки. И на деревянный вал слой за слоем поливается тесто. И таким образом 8 часов работы - и получается вот такой красивый пирог. Такая банкуха печется только на великие праздники, на Рождество могут люди себе уже больше зажиточные позволить. Ну а когда-то моя бабуля пекла их на свадьбу".