"Духовитые парни со стержнем" - 5 белорусов выполняют задачи связистов в спецназе "Ахмат"

Пять граждан Беларуси являются бойцами в отряде Тимсо спецназа "Ахмат". Один из них, с позывным Липа, в проекте "Война и мир" рассказал, как он выезжает на передовую и устанавливает связь.

Он добровольно приехал на территорию, где идут боевые действия, и объяснил это тем, что считает Россию братским народом. "Русские - это мои братья, и я всегда готов постоять за них. Защита интересов этого государства для меня первоочередная цель", - сказал боец.

"Пацаны максимально достойные, - охарактеризовал их командир подразделения связи спецназа "Ахмат". - Они у меня в разных отделениях работают. Есть и операторы, и радиомонтажники. Духовитые парни со стержнем. Очень положительно о них отзываюсь. Пацаны достойные, молодцы. Горжусь ими".

Липа, боец отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат":

"Мы занимаемся связью. Задач много ежедневно. Выезжаем на передовую и устанавливаем связь. Задачи сложные , но мы справляемся, от нас зависит связь со всеми подразделениями. Если не будет связи, не будет ничего. Каждый день утром мы выезжаем, вечером возвращаемся. Ситуации бывают разные, дроны - хватает всего".

Белорус признался, что ехать было не страшно. "Но, поверьте мне, страшно всем", - отметил он.

Война и мир | Ахмат: как работают связисты в условиях боевых действий? Отряд связистов спецназа "Ахмат" продолжает выполнять свои задачи и обеспечивать связь даже в условиях войны. Люди и технологии работают в сложнейших условиях, преодолевая трудности. - Почему бойцы решили остаться и продолжить службу во время конфликта? - Особенности работы связистов и их роль в боевых действиях 27.12.2025 16:00