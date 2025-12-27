3.71 BYN
"Духовитые парни со стержнем" - 5 белорусов выполняют задачи связистов в спецназе "Ахмат"
Пять граждан Беларуси являются бойцами в отряде Тимсо спецназа "Ахмат". Один из них, с позывным Липа, в проекте "Война и мир" рассказал, как он выезжает на передовую и устанавливает связь.
Он добровольно приехал на территорию, где идут боевые действия, и объяснил это тем, что считает Россию братским народом. "Русские - это мои братья, и я всегда готов постоять за них. Защита интересов этого государства для меня первоочередная цель", - сказал боец.
"Пацаны максимально достойные, - охарактеризовал их командир подразделения связи спецназа "Ахмат". - Они у меня в разных отделениях работают. Есть и операторы, и радиомонтажники. Духовитые парни со стержнем. Очень положительно о них отзываюсь. Пацаны достойные, молодцы. Горжусь ими".
Липа, боец отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат":
"Мы занимаемся связью. Задач много ежедневно. Выезжаем на передовую и устанавливаем связь. Задачи сложные , но мы справляемся, от нас зависит связь со всеми подразделениями. Если не будет связи, не будет ничего. Каждый день утром мы выезжаем, вечером возвращаемся. Ситуации бывают разные, дроны - хватает всего".
Белорус признался, что ехать было не страшно. "Но, поверьте мне, страшно всем", - отметил он.
Отвечая на вопрос, как он относится к ситуации, которая сложилась в 2020 году после выборов в Беларуси, боец сказал, что Президент Беларуси тогда достойно себя показал. "Наш уважаемый Президент Александр Григорьевич Лукашенко проявил себя на высшем уровне. Его действия тогда действительно спасли страну. Это прекрасно показало, как Беларусь может справляться со сложными ситуациями благодаря нашему Президенту. И если бы не было такого действия нашего Президента, я думаю, было бы то же самое, что и с Украиной", - уверен боец.