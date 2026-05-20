Дворец Независимости посетил с экскурсией коллектив "Белэнерго"

20 мая Дворец Независимости распахнул двери для людей, чья профессия тесно связана с силой, светом и движением. Речь идет о коллективе "Белэнерго".

15 мая объединение отметило 95-летний юбилей. Также к экскурсии присоединились почетные пенсионеры энергоотрасли и представители Белорусской атомной электростанции. Всего 120 человек.

Экскурсия во Дворец Независимости

Трудно представить наш стремительный ритм жизни без комфорта и тепла. А истинными рыцарями этой стабильности по праву считаются люди, которые приглашены в "коридоры большой политики". Сегодняшние экскурсанты каждый день зажигают свет в окнах наших домов, льют тепло в батареи заводов и больниц.

Если взять все распределительные сети в Беларуси, их протяженность составляет 284 тыс. км. Чтобы пройти этот путь пешком, понадобится 7 лет непрерывной ходьбы. Все это колоссальная кровеносная система страны.

И жест - пригласить во Дворец Независимости простых энергетиков, ветеранов и ремонтников - это признание. Ведь именно их руками и создается энергетическая безопасность Беларуси.

Как подчеркивает наш Президент, труд простых людей - это и есть главная ценность государства.

Все вопросы модернизации энергокомплекса, работы Белорусской АЭС и надежности сетей - на постоянном контроле главы государства. Президент лично координирует развитие отрасли, понимая, что пока энергосистема стабильна, стабильна и страна.