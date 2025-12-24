Дворец Независимости в ожидании Новогоднего бала для молодежи

Дворец Независимости готовится к главному танцевальному вечеру года. 24 декабря в стенах символа белорусской государственности пройдет Новогодний бал для молодежи. Он станет настоящим подарком для талантливых студентов и старшеклассников из всех регионов нашей страны.

Это невероятно красивое музыкальное событие ребята заслужили своими успехами в учебе, творчестве, спорте. Именно они станут главным украшением праздника, который уже стал традицией суверенной Беларуси.

Во Дворце Независимости завершаются последние приготовления. Пока еще небольшая суета, но уже совсем скоро наступит то время, когда каждый шаг, каждое па будет выверенным до сантиметра. Сегодня, 24 декабря, такой день, что здесь никто не скажет, я не танцую, потому что здесь сегодня танцуют все. И такой день есть лишь раз в году, когда Дворец из рабочей резиденции Александра Лукашенко превращается в танцевальную площадку. Этот вечер пройдет в невероятно красивой и торжественной атмосфере Новогоднего бала.

Многие ребята наслышаны, многие уже были непосредственными участниками. А сколько хотят сюда попасть хотя бы однажды. Этой доброй традиции суверенной Беларуси уже 8 лет (бал всегда проводят в канун рождественских и новогодних праздников). Приглашают молодежь со всей страны. Пригласительный полагается талантливым и целеустремленным ребятам - это лауреаты конкурсов, победители олимпиад, стипендиаты спецфондов. Словом, это право выйти на танцпол нужно заслужить.

В том и отличие современных балов. Ведь в Беларуси культура бальных танцев традиционна: наши предки с размахом проводили подобные праздники под сводами Мирского и Несвижского замков. Но если сейчас бал открыт для всех независимо от происхождения или благосостояния, то в прошлые века попасть на такой праздник могли лишь представители знати и богатых семей. А сейчас нужен лишь талант и умения. Как говорится, профессионалам все дороги открыты.

Во Дворце Независимости к балу преображается все вокруг. В таком антураже даже сложно представить, что здесь вершат политическую историю. Миллионы софитов, гирлянды, новогоднее убранство. А какая елка! Бал словно приближает новогодние праздники своей особой атмосферой предвкушения какого-то волшебства и чудес.