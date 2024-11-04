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Дьяченко: В интересах белорусов, чтобы к политической власти в Германии пришли здравомыслящие силы
Товарооборот Беларуси с Германией до введения санкций был колоссальный. Об этом в студии "Первого информационного" рассказал Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Для того чтобы вернуться к этому, в Германии должна произойти перезагрузка и, конечно, развитие экономических отношений с Востоком, в широком смысле слова, с Союзным государством Беларуси и России. Это позволит во многом решить и экономические проблемы Германии", - отметил эксперт.
По его мнению, уход страны из России, вывод экономических мощностей привел к тому, что кризис отразился и на самой Германии. Он привел пример - компания Volkswagen, которая имела широкую дилерскую сеть в Российской Федерации, в Беларуси также реализовывалось очень много автомобилей. Они ушли и сами себе нанесли очень ощутимый экономический ущерб. От этого пострадали простые немцы.
"Конечно, в наших интересах, интересах белорусов, чтобы к политической власти в Германии пришли здравомыслящие силы, которые будут проводить адекватную политику и выстраивать отношения на принципах мирного сосуществования разных политических систем. Потому что у нас есть общие цели, общие задачи, которые мы должны решать", - прокомментировал Дьяченко и добавил, что следование в фарватере американской политики в той или иной степени будет приводить к новым кризисам.
"Поэтому немцам надо думать, с кем им дружить и с кем поддерживать взаимовыгодные экономические отношения", - подытожил Дьяченко.
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