Дьяченко: В интересах белорусов, чтобы к политической власти в Германии пришли здравомыслящие силы

Товарооборот Беларуси с Германией до введения санкций был колоссальный. Об этом в студии "Первого информационного" рассказал Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Для того чтобы вернуться к этому, в Германии должна произойти перезагрузка и, конечно, развитие экономических отношений с Востоком, в широком смысле слова, с Союзным государством Беларуси и России. Это позволит во многом решить и экономические проблемы Германии", - отметил эксперт.

По его мнению, уход страны из России, вывод экономических мощностей привел к тому, что кризис отразился и на самой Германии. Он привел пример - компания Volkswagen, которая имела широкую дилерскую сеть в Российской Федерации, в Беларуси также реализовывалось очень много автомобилей. Они ушли и сами себе нанесли очень ощутимый экономический ущерб. От этого пострадали простые немцы.

"Конечно, в наших интересах, интересах белорусов, чтобы к политической власти в Германии пришли здравомыслящие силы, которые будут проводить адекватную политику и выстраивать отношения на принципах мирного сосуществования разных политических систем. Потому что у нас есть общие цели, общие задачи, которые мы должны решать", - прокомментировал Дьяченко и добавил, что следование в фарватере американской политики в той или иной степени будет приводить к новым кризисам.