Эдикас Ягелавичус поделился впечатлениями об организации выборов Президента Беларуси

25 января в Беларуси последний день досрочного голосования на выборах Президента. Участки работают до 19:00 без обеда. За ходом избирательной кампании следят 486 международных наблюдателей.

Своим мнением об организации электоральной кампании и о том, смог ли побывать на участках во время досрочного голосования, с корреспондентами "Первого информационного" поделился председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства" (Литва) Эдикас Ягелавичус.

26 января мы будем ездить по разным участкам. Нам сказали, что мы сможем выбирать любой участок, который захотим. Эдикас Ягелавичус

"Кстати, с одним наблюдателем из Латвии по поводу этого разговаривали. Сказали: "О, какая диктатура - можно выбирать любой участок и ездить, куда хочешь", - дополнил он.

К слову, в США на законодательном уровне запрещено наблюдение. И это в самой демократической стране мира, показывающей пример демократии другим. "Я думаю, что Россия и Беларусь слишком много обращают внимание на то, что говорит Запад. Надо жить своей жизнью, не жить в их повестке, не жить по их законам, а просто создавать свою", - считает Ягелавичус.