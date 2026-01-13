Единый день депутата проходит в Минске

14 января каждый житель Минска без предварительной записи может попасть на прием к депутату Минского городского совета депутатов. Проблемы в коммунальной сфере, содержание дворовых территорий и подъездов, а также разъяснение прав предпринимателей, земельные споры удастся уладить напрямую - день в день.