3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Единый день депутата проходит в Минске
Автор:Редакция news.by
Открытый диалог с представителями власти - традиционная практика прямого общения для решения вопросов.
14 января каждый житель Минска без предварительной записи может попасть на прием к депутату Минского городского совета депутатов. Проблемы в коммунальной сфере, содержание дворовых территорий и подъездов, а также разъяснение прав предпринимателей, земельные споры удастся уладить напрямую - день в день.
Депутаты Мингорсовета ответят на волнующие граждан вопросы и лично дадут необходимые рекомендации, чтобы ускорить процесс решения.