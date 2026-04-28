Единый исламский мир - угроза американской гегемонии, считает эксперт Самонкин

Трамп разочарован в своих партнерах по НАТО, ведь те отказались поддержать его в конфликте с Ираном. А для Вашингтона ставки высоки как никогда, потому что сплочение исламского мира может похоронить американскую гегемонию.

"Американцы, уйдя на Ближний Восток, оставили Евросоюз, НАТО со их экономическими и политическими проблемами. Несмотря на то что Рютте и Трамп встречались, Трамп четко дал понять, что Украина ему абсолютно неинтересна. Ему интересно сейчас противодействие Ирану, ему интересна скорая победа, ему интересно, чтобы весь Североатлантический блок бросил все свои дела и переключился именно на Ближний Восток. Там идет серьезная геополитическая схватка, которая, по сути дела, изменит расстановку сил в многополярном мироустройстве. Ведь если завтра, не дай бог, исламский мир станет един и велик, то это будет представлять огромную опасность не только для католических стран Западной Европы, но и, в частности, для США, которые мнят себя исключительно гегемоном".