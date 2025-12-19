Эдуард Северин: Программа соцэкономразвития предлагает движение вперед

В новой пятилетке перед белорусами стоит задача реализовать не менее 25 крупных инвестпроектов. Это и создание отечественного поезда в Фаниполе, и отечественного самолета в Барановичах, и разработки в судостроении. Реально ли это сегодня для Беларуси или же это очень амбициозные задачи? На этот вопрос в эфире "Первого информационного" ответил делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Эдуард Северин.

"Программа социально-экономического развития предлагает движение вперед и приумножение компетенций, которые у нас есть. Например, проект "Освей" будет реализован на базе 558-го авиаремонтного завода в Барановичах. С одной стороны, мы говорим в качестве приоритета об укреплении обороноспособности, хотя белорусы - мирные люди, и на примере этого проекта можно показать определенную уникальность. Завод всегда славился как высококлассная мастерская по ремонту военной авиатехники. Но с другой стороны, компетенции в области ВПК мы переносим на мирные рельсы и на создание двухмоторного гражданского самолета", - разъяснил депутат.

Он напомнил, что еще со времен Российской империи Пинск славился в том числе судоремонтным заводом, и эти компетенции удалось сохранить. "Если говорить о новой отрасли, то для Беларуси таковой является биотехнология. В данном случае есть наработки и достаточно хорошая научная школа", - уточнил Эдуард Северин.

В качестве примера инновационных продуктов он привел безлактозную продукцию в линейке детского питания, созданием которой занимается "Беллакт". Предприятие ОАО "Интеграл" смогло сохранить потенциал и разработать новый продукт, который в условиях санкционной повестки оказался востребован. "Как бы мы ни хотели, но весь мир состоит из конкуренции, и она только ужесточается. Беларусь должна себя обезопасить, в том числе и в данном направлении, с точки зрения производства уникального продукта, в том числе и в коллаборации с Российской Федерацией, и с другими странами, которые нас поддерживают", - заявил Эдуард Северин.