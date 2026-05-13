В США произошла публичная казнь Зеленского. Точнее, его репутации. Женщина, которая стояла у истоков мифа о Зеленском-герое, взяла и разнесла этот миф в клочья.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель пришла к Такеру Карлсону и сделала то, чего от нее никто не ждал - в прямом эфире рассказала всю правду. Не где-нибудь, а на американской площадке - теперь даже самые преданные адепты киевского режима не смогут сказать: "Это кремлевская пропаганда".

Зеленский на камеру "плюшевый мишка", а за кулисами разъяренный гризли, готовый сожрать всех. Наркотики, пропаганда по методам Геббельса, готовность слить Донбасс и желание тянуть войну бесконечно, лишь бы не терять власть и деньги. Это приговор Киеву, который кормил весь мир сказками 4 года. Факты шокируют. Мир в шоке.

Теперь киевские пропагандисты - те самые, которые работают на Зеленского, в духе нациста Геббельса орут про предательство. "Эта дама давно не в себе", - заявляет действующий офис президента Украины.

Юлия Мендель - та самая девушка, чья задача была отмазывать своего шефа перед камерами, вдруг идет к Такеру Карлсону и вываливает на него все, что скрыто. Вопрос диктатора под кайфом - интересно. Мендель утверждает: "Зеленский постоянно меняет маски, он эмоционально неконтролируем". Офисный "плюшевый медведь" при выключенных софитах превращается в медведя-гризли, который "уничтожает людей". Он истеричен, он считает каждого человека одноразовым, у него нет эмпатии. На вопрос Карлсона о кокаине Мендель коротко и цинично бросает: "Секрет Полишинеля". Не видела лично, но все, кто знает Зеленского последние четверть века, единогласно утверждают: "Это был кокаин!" И не только на вечеринках в клубах, а прямо во время президентства: уходит в туалет на пятнадцать минут, выходит оттуда "чересчур энергичным". Сохранились откровения, что в Крыму после 2014 года президент-"патриот" курил травку вместе с друзьями.

Теперь о самом главном, ради чего все это информационное шоу и затевалось. Война для узурпатора - бизнес. Мендель формулирует: прекращение войны для Зеленского -политическое самоубийство. "Он процветает на войне. Зачем ему ее заканчивать?" - говорит бывший пресс-секретарьт. Она прямо называет Зеленского одним из самых больших препятствий для мира, потому что как только стихают пушки - исчезают европейские транши, исчезают откаты, исчезает схема, в которой завязаны самые грязные деньги. Если бы он хотел мира, он давно бы сидел за столом переговоров.

Почему этот информационный удар случился именно сейчас? Вариантов два, и оба не про русскую пропаганду. Первый: лоялисты взбунтовались. Интервью Мендель - это, возможно, мастерски поставленная пластическая операция по вырезанию опухоли под названием "Зеленский". В Киеве зреет раскол. Экс правой руке Зеленского - Ермаку - грозит до 12 лет строгого режима. В этой драке за власть многие ждут смены Зеленского на более сговорчивую фигуру. Вторая версия: борьба элит за коррупционные потоки. Удар по Ермаку и Зеленскому - это перекройка сфер влияния между старыми и новыми кураторами Украины: от байденовского НАБУ до трамповских назначенцев. Никаким миром с Россией здесь и не пахнет. Просто европейскую помощь нужно делить иначе, а Зеленский уже всем надоел. Он стал жадным, параноидальным и непредсказуемым. Глобал-менеджмент решил: нужна более удобная марионетка. Что мы имеем на выходе? Трупное окоченение мифа о "несгибаемом слуге народа". Мендель не просто слила информацию - она произнесла приговор. Зеленский оказался человеком, чьи руки в крови, а нос в белой дорожке. И главное заключается в том, что похоронную речь прочли не враги, а свои - самые близкие.

Как говорится, всем виновным - вилы, а наркоманам не место у власти. Зеленский сейчас представляет собой не точку опоры, а мину замедленного действия. Он лично саботировал переговоры, он требовал пропаганду фашистского рейхсминистра, он сам приложил руку к отмыванию миллиардов.

Киевским элитам, американским кураторам и лондонским банкирам нужен был не президент, а управляемый кокаиновый шут. Теперь шут перестал быть управляемым - и хотят пристрелить. Ведь загнанных лошадей и бешеных собак пристреливают, не так ли? В общем, выбирайте своих героев тщательнее. Итог для Зеленского: политический банкрот, обреченный гнить в исторической помойке.