Экс-разведчик США о Лукашенко: Он - фигура, с которой связано много надежд
Первые переговоры между Россией и Украиной проходили в Беларуси. Три раунда прошли при содействии белорусского лидера Александра Лукашенко. Военный аналитик и экс-разведчик США Скотт Риттер поделился мнением о белорусском лидере как о политике.
"Он - фигура, с которой связано так много надежд", - отметил Скотт Риттер.
По его словам, американцам преподнесли Президента Беларуси как диктатора, человека, который не отпустит власть. "Я отвергаю этот аргумент и смотрю на Лукашенко объективно. Он заботится о благополучии Беларуси, у него есть подлинный интерес к этому. Он также очень умный и сообразительный человек. Он знает свою страну лучше, чем кто-либо другой. У него есть врожденное чутье на то, что будет лучше для Беларуси", - заявил военный аналитик.
Лидера должен выбирать белорусский народ, исходя из потребностей Беларуси, а не под влиянием западных людей, притворяющихся друзьями и пытающихся навязать демократию, когда на самом деле они всего лишь пытаются отравить общество, чтобы контролировать его. "Я очень уважаю его, он сильный человек", - заключил Скотт Риттер.