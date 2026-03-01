Экс-разведчик США о Лукашенко: Он - фигура, с которой связано много надежд

По его словам, американцам преподнесли Президента Беларуси как диктатора, человека, который не отпустит власть. "Я отвергаю этот аргумент и смотрю на Лукашенко объективно. Он заботится о благополучии Беларуси, у него есть подлинный интерес к этому. Он также очень умный и сообразительный человек. Он знает свою страну лучше, чем кто-либо другой. У него есть врожденное чутье на то, что будет лучше для Беларуси", - заявил военный аналитик.