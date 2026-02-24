3.74 BYN
Экс-военнослужащие ВСУ рассказали, как голодали, получили обморожения и спаслись, попав в плен
Определенно, что сегодня украинская власть, конкретно Зеленский, Буданов и командование войсками, делают все, чтобы от украинских мужиков ничего не осталось. Иначе как можно объяснить то, что они добровольно сдаются в плен, чтобы выжить? В программе "Это другое" двое экс-военнослужащих ВСУ рассказали, как они остались живы благодаря тому, что попали в плен.
Виктор Новицкий, военнослужащий Вооруженных сил Украины:
"Я, Новицкий Виктор Владимирович, 1982-го года рождения, военнослужащий Вооруженных сил Украины 2-го взвода, 3-го батальона, 8-й роты, 5-й штурмовой бригады, находился 6 месяцев на позиции в населенном пункте Ступочки".
Он рассказал, что за все это время на просьбы о поставках продовольствия, медикаментов, теплой одежды командование не реагировало. С наступлением холодов получил обморожение рук и ног.
"Из-за сильного истощения и обморожения был вынужден сдаться в плен. Военнослужащие армии России оказали своевременную помощь и помогли добраться до медицинской помощи. Приношу свою благодарность солдатам российской армии, а также медикам за своевременно спасенную мою жизнь", - поблагодарил мужчина.
Военнослужащий ВСУ Юрий Рощук попал уже в Донецкую область на позицию 9 октября. Тогда им пообещали, что они там будут находиться только месяц. "Прошел месяц, второй пошел месяц, мы спрашиваем, когда нас поменяют. Нам говорят: "Ждите". Конкретно ничего мы не услышали, когда нас поменяют. Прошло 2 месяца, мы опять спрашиваем, стало холодать. Когда мы заходили, было тепло. Зимней формы не было у нас", - рассказал он.
К холоду добавились перебои с едой. "Мы говорили, что нам нечего кушать, мы исхудали с напарником. У меня и у напарника берцы летние были, говорили, что нам уже в ноги холодно", - пожаловался молодой человек.
Мужчина рассказал, что появилась мысль самовольно покинуть позицию. "Когда услышали по рации с соседней позиции, что там парень сказал, что он уже не выдерживает: "Я буду выходить, я знаю дорогу назад". Ему угрожали, чтобы не выходил. И мы поняли, что мы должны сидеть или до конца зимы, или пока нас не раскроют".
15 декабря их заметили, возможно, и раньше, потому что тоже были обстрелы, но в этот раз прицельно с дронов, минометов стали по ним стрелять, сказал Юрий Рощук. "Я получил ранение. Наступили морозы. И я уже говорил, что ноги замерзают, сыро и влажно. Я слышу, что у меня по утрам уже пальцы прихватывает. Пальцы стали цветными, сразу синие, потом чернеть стали. И я не знаю, сколько я бы еще там выдержал. В итоге попал в плен. В больнице обрезали пальцы, потому что они были уже черные. Девять пальцев на ногах нет. Один только остался".
Зеленский ссылается на то, что якобы задача Киева сейчас - дать понять всему миру и в первую очередь США и России, что Украина не ставит на переговоры, потому что Украина не проигрывает на поле боя.