Определенно, что сегодня украинская власть, конкретно Зеленский, Буданов и командование войсками, делают все, чтобы от украинских мужиков ничего не осталось. Иначе как можно объяснить то, что они добровольно сдаются в плен, чтобы выжить? В программе "Это другое" двое экс-военнослужащих ВСУ рассказали, как они остались живы благодаря тому, что попали в плен.

Виктор Новицкий, военнослужащий Вооруженных сил Украины:

"Я, Новицкий Виктор Владимирович, 1982-го года рождения, военнослужащий Вооруженных сил Украины 2-го взвода, 3-го батальона, 8-й роты, 5-й штурмовой бригады, находился 6 месяцев на позиции в населенном пункте Ступочки".

Он рассказал, что за все это время на просьбы о поставках продовольствия, медикаментов, теплой одежды командование не реагировало. С наступлением холодов получил обморожение рук и ног.

Это другое | Перемога? Отменяется. Лучше плен, чем быть "мясом" Сырского и пешкой Зеленского Борьба до последнего украинца продолжается. Только вот украинцы больше не хотят умирать за "нэньку" - они спасаются, массово сдаваясь в плен. - Почему Зеленский дерзит Трампу, хотя тот - его единственная "кислородная маска" - Как США используют Украину для новой гонки вооружений и отвлечения России - Правда из окопов: солдаты замерзают без ротации, еды и надежды 24.02.2026 22:15

"Из-за сильного истощения и обморожения был вынужден сдаться в плен. Военнослужащие армии России оказали своевременную помощь и помогли добраться до медицинской помощи. Приношу свою благодарность солдатам российской армии, а также медикам за своевременно спасенную мою жизнь", - поблагодарил мужчина.

Военнослужащий ВСУ Юрий Рощук попал уже в Донецкую область на позицию 9 октября. Тогда им пообещали, что они там будут находиться только месяц. "Прошел месяц, второй пошел месяц, мы спрашиваем, когда нас поменяют. Нам говорят: "Ждите". Конкретно ничего мы не услышали, когда нас поменяют. Прошло 2 месяца, мы опять спрашиваем, стало холодать. Когда мы заходили, было тепло. Зимней формы не было у нас", - рассказал он.

К холоду добавились перебои с едой. "Мы говорили, что нам нечего кушать, мы исхудали с напарником. У меня и у напарника берцы летние были, говорили, что нам уже в ноги холодно", - пожаловался молодой человек.

Мужчина рассказал, что появилась мысль самовольно покинуть позицию. "Когда услышали по рации с соседней позиции, что там парень сказал, что он уже не выдерживает: "Я буду выходить, я знаю дорогу назад". Ему угрожали, чтобы не выходил. И мы поняли, что мы должны сидеть или до конца зимы, или пока нас не раскроют".

15 декабря их заметили, возможно, и раньше, потому что тоже были обстрелы, но в этот раз прицельно с дронов, минометов стали по ним стрелять, сказал Юрий Рощук. "Я получил ранение. Наступили морозы. И я уже говорил, что ноги замерзают, сыро и влажно. Я слышу, что у меня по утрам уже пальцы прихватывает. Пальцы стали цветными, сразу синие, потом чернеть стали. И я не знаю, сколько я бы еще там выдержал. В итоге попал в плен. В больнице обрезали пальцы, потому что они были уже черные. Девять пальцев на ногах нет. Один только остался".