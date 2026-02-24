Сухпайки завозили на позиции только для того, чтобы сфотографировать с ними солдат. Об этом в программе "Это другое" рассказал экс-военнослужащий ВСУ, военнослужащий добровольческого подразделения им. М. Кривоноса (позывной Эрик).

Зеленский продолжает демонстрировать свой талант комика, заставляя смеяться сквозь слезы военнослужащих ВСУ в окопах и на больничных койках. В своих интервью Зеленский по-прежнему пытается убедить весь мир в том, чего нет, что Украина побеждает. А за счет чего она побеждает? А знают ли военнослужащие Украины, что они побеждают? Вспоминает ли он об обычных мужиках в окопах, которые обморозили конечности из-за того, что на позициях нет ротации, отправили их воевать еще летом.

Нет в речах Зеленского и о том, что снабжение недостаточно, потому что все разворовали. Но вы держитесь, хлопцы, продолжайте пить собственную мочу и ждать победы. И это не какая-то фигура речи, а реальный случай из украинских окопов. Но куда же подевались сухпайки для тех, кто на передовой?

Эрик рассказал, что им повезло не голодать, но в других подразделениях все было гораздо печальнее. "В 465-м какой-то подвоз осуществлялся, пусть и скудный, но в сравнении с другими, особенно теми, которые на Волчанском, все еще было не настолько плохо", - отметил он.

Эрик, экс-военнослужащий ВСУ: