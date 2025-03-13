Эксперт: Главная особенность Союзного государства - это прозрачные отношения

"На мой взгляд, главная особенность Союзного государства - это прозрачные отношения. Это равноправие, понимание взаимовыгодности без какого-либо силового и санкционного давления. На самом деле, вот таких честных отношений в других блоках не так уж и много. Если мы возьмем, к примеру, Евросоюз, то когда копнешь, у него столько взаимной грызни: Польша грызется с Германией, Италия с Францией. Поэтому мы реально являемся примером межгосударственных отношений. Задача наших стран, России и Беларуси, - наладить таким образом свои отношения, показать пример сотрудничества, чтобы жить в таком Союзном государстве стало бы мечтой соседних народов".