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Эксперт: Главная особенность Союзного государства - это прозрачные отношения
Союзное государство стало ярким примером того, как должны выстраивать отношения суверенные государства на основе принципов уважения и учета интересов друг друга. С этим солидарны как российские, так и белорусские эксперты.
Андрей Выползов, политолог, руководитель аналитического агентства "Стан-центр" (Россия):
"На мой взгляд, главная особенность Союзного государства - это прозрачные отношения. Это равноправие, понимание взаимовыгодности без какого-либо силового и санкционного давления. На самом деле, вот таких честных отношений в других блоках не так уж и много. Если мы возьмем, к примеру, Евросоюз, то когда копнешь, у него столько взаимной грызни: Польша грызется с Германией, Италия с Францией. Поэтому мы реально являемся примером межгосударственных отношений. Задача наших стран, России и Беларуси, - наладить таким образом свои отношения, показать пример сотрудничества, чтобы жить в таком Союзном государстве стало бы мечтой соседних народов".