Эксперт Король: Вооруженные Силы Беларуси имеют достаточно высокую степень подготовки

Безопасность государства начинается с готовности его защитников. Именно поэтому внезапные проверки в Вооруженных Силах Беларуси позволяют объективно оценить уровень подготовки военных и их способность действовать в чрезвычайных ситуациях, считает военный аналитик, начальник Брестского отделения Белорусского института стратегических исследований Игорь Король.

Вооруженные Силы - это прежде всего инструмент предотвращения войны. И то, как проявят себя войска во время внезапной проверки, позволит белорусам убедиться в их готовности выполнять задачи по предназначению, покажет, что есть надежная сила, способная защитить, а также продемонстрирует возможным противникам Беларуси готовность к развитию любой чрезвычайной ситуации и неотвратимость наказания.

"На сегодняшний день, я считаю, что войска, Вооруженные Силы Республики Беларусь имеют достаточно высокую степень подготовки. Теперь им предстоит отчитаться и перед Главнокомандующим, и перед нашим народом. Я верю в то, что все выполнят достойно поставленные перед ними задачи", - заявил Игорь Король.

