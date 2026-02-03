Эксперт Король: Вооруженные Силы Беларуси имеют достаточно высокую степень подготовки

Безопасность государства начинается с готовности его защитников. Именно поэтому внезапные проверки в Вооруженных Силах Беларуси позволяют объективно оценить уровень подготовки военных и их способность действовать в чрезвычайных ситуациях, считает военный аналитик, начальник Брестского отделения Белорусского института стратегических исследований Игорь Король.

Вооруженные Силы - это прежде всего инструмент предотвращения войны. И то, как проявят себя войска во время внезапной проверки, позволит белорусам убедиться в их готовности выполнять задачи по предназначению, покажет, что есть надежная сила, способная защитить, а также продемонстрирует возможным противникам Беларуси готовность к развитию любой чрезвычайной ситуации и неотвратимость наказания.