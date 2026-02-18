Эксперт Швайба: Белорусская политическая модель предусматривает откровенный разговор с обществом

17 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял отчет правительства за 2025 год.

Мероприятие стало масштабным обсуждением глобальной экономики и наших перспектив в эпоху санкций, эмбарго, тарифных войн и борьбы за технологии.

"Белорусская политическая, экономическая модель предусматривает откровенный разговор с обществом. И в этом смысле это принципиальная честность того, что происходит в Беларуси. При том, что вызовы действительно серьезные. Вызовы к экономическому блоку таковы, что нужно решать возникающие и нарастающие в некотором смысле проблемы, а это в первую очередь рынки, - заявил в студии "Первого информационного" медиаэксперт Дмитрий Швайба. - Глава государства откровенно сказал, что западное экономическое крыло, которое во многом поддерживало нашу экономику (и, кстати говоря, было выстроено на взаимном интересе по инициативе Запада), фактически отрублено. И для нас это тоже определенный вызов. Нас это заставляет искать дополнительные рынки, принципиально новые рынки на, может быть, еще не освоенных территориях".

Также, по словам политического аналитика, важным посылом было то, что руководитель современного типа не должен быть кабинетным работником, в поиске эффективных решений все должны быть максимально мобилизованы. "Должен быть задействован ресурс как министерств, так и республиканских ведомств, которые могут добавить в части повышения эффективности работы руководителя на конкретном предприятии. Есть системообразующие предприятия. Там, где они сталкиваются с определенными проблемами (в первую очередь, в экспорте, во вторую очередь, в минимизации импорта, поскольку это и оборудование, и сырье для производства наших товаров), цифры говорят о том, что нужно серьезно посмотреть на эти два важных момента", - обратил внимание Дмитрий Швайба.