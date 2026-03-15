Елфимов: Белорусская Конституция - одна из самых демократических в мире
"Наша белорусская Конституция - одна из самых демократических в мире". Такое мнение высказал заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси Вадим Елфимов.
"У нас в стране реальное народовластие. Что может быть демократичнее, чем официальное двуязычие. Именно это позволило нам избежать тех неприятностей, которые происходят в Украине и т. д. Какое мудрое было решение именно эту норму внести в Конституцию Республики Беларусь, - отметил эксперт. - Во-вторых, это Конституция нормальности, нормальной страны. Мы сохраняем нормальный мир. Недавно были сделаны поправки, в частности, по поводу того, что такое семья - это союз женщины и мужчины. Извините, все остальное - это уже что-то другое", - пояснил Елфимов.
"Сегодня Республика Беларусь является не просто островком стабильности, а островком нормальности. И наша Конституция этот островок защищает", - подчеркнул Вадим Елфимов.