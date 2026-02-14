3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Елфимов: Республика Беларусь должна быть во всеоружии и в полной боевой готовности
Главнокомандующий лично проверяет боеготовность Вооруженных сил. Александр Лукашенко накануне посетил Борисовский район. Оценки Президента были достаточно жесткими: навыки нужно шлифовать, расслабляться на фоне происходящих вокруг событий не должны ни солдаты, ни генералы.
Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:
"Президент всегда заботился о безопасности. Сегодня это нужно делать в усиленном режиме. Наши противники активно демонстрируют, что они готовятся к войне - вспыхнуть может где угодно. Если говорить о европейском театре военных действий, то вероятнее всего это будет Балтийское море, Калининград и прочее. Это недалеко от нас. Следовательно, Республика Беларусь должна быть во всеоружии и в полной боевой готовности. Именно эту полную боевую готовность и проверяет наш Президент, чтобы был мир".