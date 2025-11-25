Эндуро на пике популярности - в Беларуси растет число любителей гонок на мотоциклах по бездорожью

Что может объединить людей разных профессий и разных характеров? Конечно же, общее увлечение или хобби. В Беларуси растет популярность одного вида спорта, в котором любителей гораздо больше, чем профессионалов, но оттого менее интересным он не становится.

В мастерской Максима Ломыша приятно тепло и пахнет древесиной. Здесь каждая вещь на своем месте. На центральном столе заготовки двух комодов. Инженер-строитель по образованию так и не нашел себя в этой профессии, потому что душа и руки требовали иного. Сегодня Максим успешный и знаменитый мастер-кудесник по работе с древесиной, а за его эксклюзивными тумбочками и комодами выстраивается очередь.

Сделать полное ТО автомобиля или провести диагностику. За любым ремонтом в Марьиной горке часто едут к Юрию, потому что свою работу старается делать честно и качественно. Тем более, когда рядом такой помощник, как сын Богдан.

Пока мужчины в гараже, девочки хозяйничают дома, который Юрий между прочим строит сам. У Юрия и Елены трое детей: кроме Богдана, еще две красавицы-дочки - Маша и Агата. Охраняет покой семьи маленький пес.

Юрий и Максим - люди абсолютно разных профессий, но часть одной большой компании единомышленников, объединяет которую любовь к мотоциклам, не простым - особенным. Об этом чуть позже.

Все наши герои азартны, экстремальны и активны. Напряжение будней или, не поверите, скопившуюся усталость они выплескивают здесь, на соревнованиях или, на худой конец, на тренировках по эндуро. Это такой вид мотоциклетного спорта на выносливость. Тянуть свои 100-килограмовые мотоциклы через искусственные или натуральные препятствия, заботливо расположенные организаторами гонок, готовы и днем, и ночью, в жару и даже в грязь.

У этих парней и девчонок, не удивляйтесь, есть свои престижные состязания. В этом году вдобавок прошел и полноценный кубок по эндуро-кроссу, и это не считая локальных гонок.