"Это коллективный труд на благо общества и государства" - Данилович о республиканском субботнике
Республиканский субботник приближается. День, когда мы все выходим на улицы, в парки, скверы и дворы, чтобы своими руками сделать родную землю еще красивее. Традиция совместного труда остается важной частью общественной жизни.
Сегодня субботники рассматриваются не только как форма участия граждан, но и как вклад в реализацию стратегических целей развития страны.
Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Это действительно коллективный труд на благо общества, на благо государства. Совместное решение проблем, важных для жизни общества, государства, вопросов, которые один человек решить не в состоянии. Также не могу не отметить и не подчеркнуть ту вещь, что эта традиция талаки, субботников является таким важным наполнением одного из приоритетов Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 2026-2030 годы, как создание качественной и удобной среды для жизни. Здесь в выполнении этого приоритета очень многое зависит от нас с вами, всех граждан Республики Беларусь. Как раз наша традиция субботника дает нам возможность сообща внести свою лепту в развитие приоритета Программы социально-экономического развития нашего общества и государства".