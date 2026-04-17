"Это коллективный труд на благо общества и государства" - Данилович о республиканском субботнике

"Это действительно коллективный труд на благо общества, на благо государства. Совместное решение проблем, важных для жизни общества, государства, вопросов, которые один человек решить не в состоянии. Также не могу не отметить и не подчеркнуть ту вещь, что эта традиция талаки, субботников является таким важным наполнением одного из приоритетов Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 2026-2030 годы, как создание качественной и удобной среды для жизни. Здесь в выполнении этого приоритета очень многое зависит от нас с вами, всех граждан Республики Беларусь. Как раз наша традиция субботника дает нам возможность сообща внести свою лепту в развитие приоритета Программы социально-экономического развития нашего общества и государства".