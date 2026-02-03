Как относятся к колумбийским и вообще латиноамериканским наемникам в вооруженных формированиях Украины, рассказали российские военнослужащие в программе "Это другое".

"Украина понад усе!" - этот нацистский лозунг, который отсылает нас к их человеконенавистническому лозунгу "Deutschland über alles", въелся в подкорку тех, кто состоит в рядах военных формирований Украины.

Служба в украинской армии преподносится как привилегия. Наемники ВФУ делятся на черных и белых. Но если ты белый, привилегий больше. Остальные наемники - люди второго сорта, пусть и вступили в военное формирование добровольно.

Колумбийские наемники часто вступают в ряды наемников, но обещанные деньги им никто не выплачивает, часто элементарно даже не кормят, отправляют на штурм. Некоторым колумбийцам повезло меньше. Стало известно, что с начала проведения специальной военной операции было ликвидировано более 700 воевавших на украинской стороне наемников из Колумбии.

Кстати, из этой латиноамериканской страны приезжают и женщины, воюют в составе 117-й бригады на стороне Украины на Сумском направлении.

Никто не знает, какие задачи они выполняют, но выглядят они не как военные, а как эскортницы, об этом говорят прямо.

В Донецкой Народной Республике один из военнослужащих России из группировки "Восток" рассказал, что на данный момент очень часто попадаются наемники из Колумбии, Бразилии и других стран Латинской Америки. "В плен мы их в основном не берем. Кто не сдается добровольно, остается там, где он попытался не сдаться", - сказал он.

Говоря о том, что мотивирует колумбийских наемников, он отметил, что это не идеологическая составляющая, просто деньги, зарплата, контракты. "Часто получается так, что контракты им не выплачивают, когда он погибает здесь, семьям деньги не приходят. Есть в ресурсах, в интернете даже видео, где один из колумбийцев, сын наемника, призывает колумбийцев не подписывать контракты с Украиной. И очень часто колумбийцы сейчас стараются эти контракты разорвать и вернуться домой", - рассказал мужчина.

"В последнее время их очень много, но я думаю, будет становиться меньше, потому что они начинают понимать, что это не их война, в принципе им не нужно подписывать контракты с этой страной", - считает военнослужащий.

"При эвакуации техники, при боевых действиях, когда они не сдаются, это все, что остается от этих ребят, подписавших контракт с Украиной, - сказал военный и показал заламинированную карточку-лицензию и паспорт.

"В основном латиноамериканские наемники редко в тылах работают, их отправляют на штурм и самые грязные работы, - сказал он. - Подготовка у них очень плохая. Их часто бросают ранеными и не помогают им даже выйти с переднего края, потому что они не ценятся в принципе как люди. В украинской армии делят наемников на 2 категории: есть европейские, американские, т.е. высшей касты, в основном это инструктора, блогеры. У них отличное питание, они живут в безопасных местах, в тылу, а латиноамериканцы, бразильцы и колумбийцы - их отправляют именно на штурм".

То, что к латиноамериканцам в составе ВСУ не относятся как к людям, подтверждает и экс-военнослужащий ВСУ Альтаир, который служит на данный момент в батальоне им. М. Кривоноса в России.

"Были прикомандированы колумбийцы и еще какой-то непонятный. В принципе они быстро заканчивались, они не предназначены для войны, - считает Альтаир. - У меня колумбийцы копали окопы. Своих напрягать неинтересно. Пришли – идите и копайте. В телефоне переводчик читай. Лопаты бери и мешки - иди и копай. От них толку никакого в бою. В принципе они пока копали, они там и стерлись".