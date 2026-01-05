"Это создает очень опасные прецеденты в мире" - политолог Самарин о ситуации в Венесуэле

"Во-первых и в главных, это создает очень опасные прецеденты в мире, поскольку кроме Соединенных Штатов есть еще много очень сильных держав, обладающих ядерным оружием, и если все сейчас начнут решать вопросы именно таким образом, то мир от этого крепче и лучше не станет, - отметил Стив Самарин, политолог (США). - Разумеется, настораживает то, что Конгресс даже не был поставлен в известность, хотя такие масштабные операции должны обязательно согласовываться с Конгрессом Соединенных Штатов. Отцы-основатели Соединенных Штатов специально ограничили исполнительную власть и создали систему сдержек и противовесов, чтобы подобные кризисы не случались. И, конечно же, мы можем оказаться в очень сложной ситуации".