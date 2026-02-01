"Это временно" - журналист Алексеев о прекращении Латвией автобусных рейсов в Беларусь

"У регулярных пассажирских перевозчиков заканчиваются лицензии, и власти их просто не продлевают. Я думаю, что литовские перевозчики сейчас пьют шампанское, потому что пассажиропоток никуда не денется и люди будут ездить через Вильнюс, - сказал Юрий Алексеев. - Еще важно (это даже было высказано латвийскими политиками), что эти поездки туда-сюда не позволяют вести строгую пропаганду. Она не работает. И вот эта народная дипломатия бьет, что называется, по-больному, поскольку Рига сейчас от Минска отличается радикально в худшую сторону: она пустая, она грязная, две трети витрин в центре заклеены бумажками "сдается-продается", витрины грязные. А приезжаешь в Минск - здесь праздник, жизнь, это европейский город в том идеальном представлении, как мы представляли себе европейские города. Через какое-то время латвийские власти начнут эти лицензии продлевать, я думаю, это временно".