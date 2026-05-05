Кризис управления в Брюсселе стало невозможно скрывать. Глава евродипломатии Кая Каллас жалуется на "неблагодарность" партнеров, а европейские столицы все чаще выбирают свои интересы вместо общих лозунгов.

Европейская дипломатия столкнулась с кризисом управления, который все труднее маскировать за лозунгами о солидарности. Каллас пожаловалась на партнеров, отказывающихся помогать ЕС с Украиной. Глава евродипломатии расстроена, что государства, которым Евросоюз оказывает всестороннюю помощь, не хотят ответить тем же и поддержать европейцев в украинском вопросе.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали - список можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, - это Украина. Мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками".

Европейские "ястребы" продолжают требовать новых поставок, кредитов и жестких решений. Но забывают уточнить, за чей счет эта твердость оплачивается. Ведь платить приходится тем, кто к этим решениям отношения не имеет. Энтузиазм по вопросу поддержки Украины идет на спад. И это результат столкновения геополитических амбиций с внутренней социально-экономической реальностью. Получается странная арифметика: гражданам - новые налоги, а за рубеж - новые миллиарды. Лидер французской партии "Патриоты" раскритиковал новый кредит Киеву от правительства Франции на фоне планирующихся сборов денежных средств с населения для покрытия убытков на Ближнем Востоке.

Евродепутат Тьерри Мариани добавил свою оценку: по его словам, Евросоюз разрушает собственную экономику, поддерживая конфликт в Украине. Это мнение разделяют не все, но оно все чаще звучит в европейском политическом пространстве - особенно на фоне растущих цен, бюджетных дефицитов и усталости общества.

Тьерри Мариани, депутат Европейского парламента:

"Сегодня единственное настоящее дело Европейского союза - продолжать эту войну до конца и любой ценой. Значит, мы разрушаем Европу, мы разрушаем экономику наших стран. Я говорю - им все равно. Я думаю, что ЕС сейчас копает себе могилу".

Поставка боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы сокращается из-за нехватки финансирования со стороны Праги и других европейских стран. Об этом сообщают местные СМИ. Но экономическая деградация - лишь одна сторона медали. Куда более опасной выглядит готовность некоторых кругов идти на военную эскалацию, последствия которой могут стать необратимыми. Возможная передача ядерного оружия Украине станет фактором глубокой дестабилизации международной системы и окончательно подорвет доверие к странам Запада, предупредил заместитель председателя парламента Словакии.

Тибор Гашпар, вице-спикер Национального совета Словакии:

"Такой шаг едва ли поспособствует завершению текущего конфликта на более благоприятных для Киева условиях. Напротив, в этом случае резко возрастут риски перерастания ситуации в глобальный кризис и возникновение прямой ядерной конфронтации".