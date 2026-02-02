Если бы просчеты можно было измерять в градусах, январь 2026 года стал бы для Евросоюза новым антирекордом. Ключевой и самый свежий провал - ставка на "мягкую погоду" вместо стратегического резерва. В ЕС вошли в зиму с недостаточно заполненными хранилищами, надеясь на инерцию прошлых теплых сезонов. Природа ответила жестко - снегом и морозами.

Отбор газа из хранилищ взлетел до рекорда за последние пять лет. А уровень запасов упал до 59,83 % - на 13 процентных пунктов ниже. Фактически система расходует запасы с опережением сезонного графика на три недели. Как отмечают аналитики, "холодная зима лишь высвечивает эти проблемы, но не является их первопричиной". Первопричина - политика, подменившая прагматичный расчет рисков "декларативными целями".

Холодные блэкауты от Германии до Португалии

Запасы газа в ЕС испаряются быстрее, чем обещания политиков. В Германии - жалкие 33,5%, во Франции исторический минимум, а в Прибалтике и вовсе меньше трети в единственном хранилище. Это как если бы водитель зимой оставил в гараже полбака бензина и решил, что хватит на кругосветку. В январе шторм "Горетти" (он же "Элли") прошелся по северной Европе как кара за самонадеянность. Во Франции отключило электричество у 380 тыс. домов. В Венгрии из-за "экстремальных холодов" правительство было вынуждено экстренно ввести 30 % скидку на счета за газ и электричество для домохозяйств, чтобы избежать социального взрыва. Добавим и Британию, где без света остались 60-65 тыс. хозяйств. Голландский оператор Enexis официально предупредил: зимой 2026-го в 22 регионах страны есть высокий риск отключений электричества в холодные дни из-за перегрузки сети. Причина - пик спроса на отопление при недостатке мощностей и дорогом СПГ. Европа страдает, но не признает, что не готова к обычной зиме.

Вспомним апрель 2025-го. Масштабный блэкаут в Испании и Португалии, потеря 15 ГВт за секунды, части Франции и Германии в темноте - и это еще без полного отказа от газа. Миллионы людей без света, аэропорты парализованы, больницы на генераторах. С новыми штрафами это станет нормой, только холоднее и дороже.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Европейские страны стоят перед очень сложным выбором. С одной стороны, нужно показать, что они готовы к противостоянию с Россией, с другой стороны, негативные последствия для европейских экономик уже слишком очевидны. И слишком очевидны и для граждан Европейского союза, и для сторонних наблюдателей со всего мира. Поэтому, безусловно, дальнейшая эскалация экономических взаимоотношений между Евросоюзом и Россией, между Евросоюзом и Союзным государством, между Евросоюзом и ЕАЭС чревата полномасштабным экономическим кризисом в Европе".

Но что такое лицемерие по-европейски? Это когда ты громко запрещаешь, а тихонько оставляешь лазейку размером с газовое месторождение. Брюссель, понимая, что тотальный запрет может обрушить промышленность, "вывел из-под планируемых жестких проверок" поставки от ключевых партнеров - США, Норвегии, Катара и других. Проще говоря, газ, прибывающий, скажем, из американского порта, не будут особо проверять на происхождение. А что, если этот СПГ был просто перегружен с российского танкера где-нибудь в нейтральных водах? Никто не заметит. Аналитики уже открыто говорят о будущей "прачечной" для российского газа через третьи страны, как это было с нефтью. Турция вовсю продает "турецкую смесь" из иранского, азербайджанского и, конечно же, российского газа, которую невозможно отследить. Так что российский газ в Европу все равно пойдет. Только европейский потребитель заплатит за него втридорога - разницу с удовольствием поделят посредники и перепродавцы.

То есть, с одной стороны, ЕС демонстративно принимает беспрецедентно жесткие решения, вводя штрафы до 300 % от суммы сделки за нарушение запрета на российский газ. С другой, тут же создает лазейки, чтобы их нарушать. Это обязательно скажется на пресловутом "европейском райском саде".