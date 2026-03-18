Финал молодежного проекта "100 идей для Беларуси" пройдет 19 марта в Минске

19 марта состоится финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси". Инициатива реализуется в 15-й раз Белорусским республиканским союзом молодежи.

Она стала одной из самых заметных площадок для молодых исследователей, студентов и школьников. На участие в этом году поступило более 1 300 заявок. Мероприятие пройдет в детском технопарке, основу экспозиции составят 173 авторские разработки, представленные в 10 номинациях.

По итогам защиты проектов эксперты определят 30 победителей конкурса в трех возрастных группах. Так, авторы смогут не только заявить о себе, но и получить поддержку для реализации стартапов. Также экспозицию дополнят 10 разработок победителей проекта разных лет, уже внедренных в реальный сектор экономики.