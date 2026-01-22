Форум в Давосе - арена напряженных драм и геополитических стычек. Названная тема "Дух диалога" звучит иронично на фоне агрессивных заявлений, торговых угроз и открытых конфликтов.

Критики Экономического форума получают новые аргументы от буйных протестов до закулисных интриг: мероприятие, обвиняемое в элитизме и отрыве от реальности, лишь усиливает глобальное неравенство, маскируя корпоративные интересы под диалогом о будущем.

Центральной фигурой стал Дональд Трамп. Его речь, предназначенная для продвижения "американского приоритета", быстро переросла в импровизированный монолог о Гренландии, Европе и глобальных угрозах. ЕС обвинил в "неблагодарности" и заявил, что континент стал проблемным, уличил в слабости, напомнив о Второй мировой войне: "Дания сдалась за шесть часов, и без нас континент говорил бы по-немецки".

Иван Пятибратов, доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации (Россия):

"Там на самом деле есть целый ряд моментов, не все из которых, кстати, широко обсуждаются, но самый, конечно же, очевидный - вопрос Гренландии. Дональд Трамп считает необходимым для Соединенных Штатов Америки взять Гренландию под контроль. Он это по-разному объясняет: и ресурсами, и тем, что таким образом ему будет проще контролировать ситуацию в Арктическом регионе конкретно, следить за передвижениями российских, китайских судов и подводных лодок".

В отношении Гренландии Трамп настаивал на "праве, титуле и собственности" США, но исключил силу: "Я не буду использовать силу, но вы можете сказать да, и мы будем признательны, или нет, и мы запомним". Это заявление, прозвучавшее по-особенному на фоне перспективы тарифов в 10-25 % на восемь европейских стран, подчеркивает достижение договоренности - некоего рамочного соглашения по поводу Гренландии, о котором Трамп объявил после встречи с генсеком НАТО.

В залах форума напряжение нарастало регулярно: во время дискуссии о климате бывший вице-президент США Гор освистал министра торговли США Лутника, обвинившего Европу в "провале глобализации" и зависимости от Китая. Лутник, связанный с криптогигантом "Тэзер", сам стал объектом критики за конфликт интересов, а его речь привела к тому, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард демонстративно вышла из зала.

Словесные баталии быстро материализовались в реальные разрывы. ЕС приостановил ратификацию торгового соглашения с США и созвал экстренный саммит в Брюсселе для обсуждения так называемой торговой базуки.

Обсуждение украинского конфликта оказалось в тени других тем - как рубашка - более близких к телу Евросоюза. По словам Трампа, это дело Европы. Возможная встреча хозяина Белого дома с Зеленским перешла в разряд игр по типу лото. И вот по последним сообщениям украинских СМИ, Зеленский, вытащив билетик, сменил свое решение по поводу форума в Давосе и стремглав туда примчался ради встречи с Трампом.

Скандалы в Давосе выходят за рамки повестки Трампа, раскрывая системные трещины ВЭФ и давая противникам веские основания для критики.