Фотоохота за самолетами: в Беларуси набирает популярность увлечение споттингом
В Беларуси набирает популярность увлечение споттингом - это особая фотографическая охота за самолетами. 30 января на перрон Национального аэропорта Минск приехали около 30 энтузиастов из Беларуси и России.
Уже сделано множество снимков, ведь виды и правда восхитительные, морозы нас только объединяют.
История этих встреч началась в 2013 году, когда в честь 30-летия Национального аэропорта Минск прошел первый споттинг, собравший свыше 100 участников из Беларуси и соседних стран.
Нынешнее же мероприятие - первое зимнее. На него было аккредитовано более 30 фотографов из Беларуси и России.
"Споттингом я занимаюсь более 5 лет. В это увлечение я пришла спонтанно: в интернете наткнулась на фотографии споттеров. Увидела, что любовь к авиации можно выражать через фотографию и решила этим заняться. Обрела в Минске прекрасную компанию друзей", - рассказала участница споттинга.
На первый взгляд это может показаться странным, но споттинг - не просто хобби, а целая философия. Люди по всему миру годами собирают коллекции фотографий самолетов, объединяясь в огромные сообщества. Им интересно изучать их конструкцию и инженерные особенности, наблюдать за взлетами и посадками, а также сравнивать борта друг с другом. И, конечно, фотографировать: как для личной коллекции, так и чтобы делиться снимками с другими авиалюбителями на специальных сайтах.