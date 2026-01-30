Фотоохота за самолетами: в Беларуси набирает популярность увлечение споттингом

В Беларуси набирает популярность увлечение споттингом - это особая фотографическая охота за самолетами. 30 января на перрон Национального аэропорта Минск приехали около 30 энтузиастов из Беларуси и России.

Уже сделано множество снимков, ведь виды и правда восхитительные, морозы нас только объединяют.



История этих встреч началась в 2013 году, когда в честь 30-летия Национального аэропорта Минск прошел первый споттинг, собравший свыше 100 участников из Беларуси и соседних стран.



Нынешнее же мероприятие - первое зимнее. На него было аккредитовано более 30 фотографов из Беларуси и России.



"Споттингом я занимаюсь более 5 лет. В это увлечение я пришла спонтанно: в интернете наткнулась на фотографии споттеров. Увидела, что любовь к авиации можно выражать через фотографию и решила этим заняться. Обрела в Минске прекрасную компанию друзей", - рассказала участница споттинга.