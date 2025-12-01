ГАИ Беларуси усилила рейды для проверки наличия зимних шин на авто

Теперь уже официально: с 1 декабря водителям в Беларуси необходимо использовать зимнюю резину вместо летней. Это требование будет действовать до 1 марта, согласно Правилам дорожного движения.



За этим пристально следят сотрудники Госавтоинспекции, которые регулярно проводят рейдовые мероприятия. Можно даже получить предупреждение либо штраф за невыполнение ПДД - ради безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.

Важно также следить и за высотой протектора: остаточная высота должна составлять не меньше 4 мм. Это необходимая характеристика покрышки, которая позволяет достигнуть лучшего сцепления с дорогой.

Александр Бабич, начальник ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска:

"Вступили в законную силу изменения требований Правил дорожного движения. Были изменены требования к колесам, которые могут эксплуатироваться в зимних условиях на транспортных средствах. На шинах зимнего типа необходимо наличие маркировки в виде горной вершины с тремя пиками и нахождение внутри снежинки, а также наличие двух букв - М и S - различной комбинации. Наличие зимних шин в условиях неудовлетворительных погодных условий при наличии снега позволит водителю обеспечить должное сцепление с дорогой, с проезжей частью и, соответственно, своевременно принять меры по остановке транспортных средств, обеспечить безопасные условия движения".