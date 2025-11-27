ГАИ предупреждает: в условиях гололеда скорость должна быть минимальной

"Скоростной режим нужно выбирать такой, чтобы водитель наверняка чувствовал свою уверенность на дороге, что он контролирует дорожную обстановку и свой автомобиль целиком. Не лишним будет соблюдение скоростного режима. Хотелось бы напомнить водителям, что загородная трасса - это 90 км в час, не более. В черте населенного пункта - 60 км в час. С учетом установки знаков, ограничивающих скорость движения, эта скорость может быть повышена либо понижена. Скорость нужно выбирать, исходя из безопасных условий передвижения. Если для этого необходимо, по загородной трассе стоит двигаться со скоростью 70 км в час. Не обязательно придерживаться ограничений в 90. Плюс проявлять максимальную внимательность и бдительность к другим участникам дорожного движения, в том числе уязвимым".