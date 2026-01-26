ГАИ предупреждает водителей: по возможности лучше отказаться от поездок

Ледяной дождь, снег и метели ожидаются на большей части страны. Уже к вечеру на дорогах появится гололедица. На севере Беларуси движение осложнят снежные накаты.



В такую погоду водителям по возможности лучше отказаться от поездок. Если это невозможно, необходимо избегать резких маневров, соблюдать боковой интервал и дистанцию, двигаться со скоростью потока, включив ближний свет фар.