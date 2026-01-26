3.74 BYN
ГАИ предупреждает водителей: по возможности лучше отказаться от поездок
Ледяной дождь, снег и метели ожидаются на большей части страны. Уже к вечеру на дорогах появится гололедица. На севере Беларуси движение осложнят снежные накаты.
В такую погоду водителям по возможности лучше отказаться от поездок. Если это невозможно, необходимо избегать резких маневров, соблюдать боковой интервал и дистанцию, двигаться со скоростью потока, включив ближний свет фар.
Андрей Гаркуша, первый замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
"Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы, переходить дорогу только в разрешенных местах и лишь убедившись в безопасности. ГАИ организован мониторинг уличной дорожной сети по своевременному нанесению противогололедных смесей и подготовки дорожного полотна к движению".
ГАИ призывает водителей и пешеходов к предельной осторожности на дорогах. Экипажи дорожной милиции ориентированы на оказание помощи гражданам в непростых погодных условиях.