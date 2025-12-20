Гендиректор БНБК: 80 % аминокислот предприятие реализует на экспорт

Без всяких сомнений, выставку передовых достижений "Моя Беларусь", которая проходит в Минске, можно считать высокотехнологичной - здесь представлена продукция, которую производят не то что десятки, а единицы стран на всей планете, и Беларусь в их числе.

Гендиректор ЗАО "БНБК" Сергей Ложечник рассказал, что его предприятие на сегодняшний день закрыло весь импорт, и белорусское сельское хозяйство использует только аминокислоты, производимые БНБК. 80 % аминокислот предприятие реализует на экспорт.

"2025 год был непростым. Мы больше смотрим на наши достижения. На 50 % в этом году мы смогли заготовить белорусского сырья для производства аминокислот. Это очень важно. То есть поднимаем нашу локализацию. Я думаю, за три года мы должны выйти в целом на производство аминокислот из белорусского сырья. Объемы, безусловно, хорошие. Мы приросли и в комбикормовой отрасли. Самое главное, что производство аминокислот сегодня работает на 100 %".

Сергей Ложечник:

"Я присутствовал на Всебелорусском народном собрании, очень внимательно слушал главу государства. Была единогласно принята Программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку; затронуты все сферы жизни государства: внутренняя, внешняя политика, экономика, социальная сфера, красной линией проходило технологическое развитие страны, развитие робототехники".