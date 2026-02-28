3.75 BYN
Героини снежного апокалипсиса: в Минске чествовали работниц ЖКХ, создающих уют в городе
В Национальном художественном музее рабочую форму на вечерние платья сменили женщины, благодаря которым столица Беларуси остается красивой и ухоженной. Это та красота, которую видят не только жители, но и гости Минска.
Они уже доказали, что им по плечу не только будничная работа, но и экстренные вызовы. Для них - внимание, аплодисменты, цветы и музыка в исполнении белорусских артистов.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:
"Мы, мужчины, должны сделать все для того, чтобы наши женщины улыбались. И сегодня такой повод, я думаю, как раз у них найдется. Тем более что с нашим "мэтром" это получилось еще теплее и ближе. Мы показываем, что мы едины, мы вместе, неважно, какая перед нами стоит проблема, задача. И наши работники сферы ЖКХ, и представители администрации, и депутатский корпус, мы вместе будем искать пути их решения и работаем над этими проблемами опять-таки сообща".
"Посещение музея было очень интересным сегодня. Всему нашему коллективу очень понравилось. Солодуху сегодня увидели. Все очень замечательно. Много нам внимания уделили. Я давно работаю уже в Зеленстрое. Это, конечно, очень нелегкий труд, но когда вижу всю эту красоту, думаю, что я много приложила своего труда. Вообще, едешь по своему городу и очень радостно", - рассказала рабочая УП "Зеленстрой Октябрьского района г. Минска" Галина Лопатко.
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
"Место необычное - Национальный художественный музей нашей страны, столько экспонатов, картин и отважные женщины, которые проявили себя героически 9 января 2026 года, когда на нашу страну обрушилась такая стихия в виде огромного количества снега. Молодцы! Поэтому, когда меня попросили передать им слова балгодарности, я говорю: "Давайте я приеду, не только слова скажу, а приеду с гитарой и спою". Я думаю, все получилось сегодня здорово".
В столице в сфере ЖКХ работает более 4,5 тыс. женщин, а в сфере Зеленстроя по всей стране - более 20 тыс.
Среди организаторов - депутаты Палаты представителей, а также руководство Мингорсовета депутатов и администрация Октябрьского района.