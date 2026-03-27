Гигин: Беларусь - важный игрок на рынке калийных удобрений

Ранее в МИД Беларуси заявляли, что ежегодные прямые потери литовской экономики от разрыва связей с Беларусью оцениваются почти в 1 млрд долларов.

При этом среди наиболее значимых последствий - катастрофический удар по транзитной отрасли Литвы, работе Клайпедского порта и Литовских железных дорог, а также сокращение литовского экспорта. Издание Diena писало, что прекращение Вильнюсом с 1 февраля 2022 года транзита продукции ОАО "Беларуськалий" стало ключевым фактором убыточности Литовских железных дорог. Так кто больше всех заинтересован в поставках белорусских калийных удобрений? Давайте послушаем мнение эксперта.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"В белорусских калийных удобрениях заинтересованы и Бразилия, и Индия. Беларусь - важный игрок на этом мировом рынке удобрений. И для чего это нужно американцам? Они хотят укрепить свои позиции в Бразилии и Индии. Кроме того, это способ давления на Канаду. Канада - также крупный поставщик калия. Снижение цен на калийные удобрения - это в интересах Соединенных Штатов Америки. Подчеркну: этот вопрос на повестку дня ставим не мы, а именно они с самого начала".

"Сейчас, когда обострилась ситуация на этом рынке в связи с тем, что заблокирован Ормузский пролив, а, соответственно, более 20 % рынка сжиженного газа. А газ играет большую роль в производстве удобрений, то есть резко пойдут цены наверх. Сейчас посевная. Это кризис продовольствия. Американцам крайне важно для того, чтобы стабилизировать ситуацию, получить белорусские удобрения", - пояснил парламентарий.