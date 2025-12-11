Глеб Лапицкий: ВНС - орган, отвечающий за стратегическую перспективу развития Беларуси

У Беларуси есть очень много своих моделей и путей, которыми идет государство благодаря Президенту Александру Лукашенко и правительству страны. И эта модель - Всебелорусское народное собрание - уже существует не одно десятилетие в Республике Беларусь. Такое мнение выразил член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

По его мнению, ВНС показало, что каждый человек, вне зависимости от своего локального запроса, может сделать его и получить стратегическую линию развития страны, ведь каждое мнение учитывается. "Новый конституционный статус Всебелорусского народного собрания придает не только делегатам этого органа ответственность, но и стратегические цели, задачи, которые ставятся на нем", - обозначил Глеб Лапицкий.

Он обратил внимание, что если взять Программу социально-экономического развития, которая сейчас широко обсуждается, то в этом и выявляется модель народовластия Беларуси: принимается и составляется профессионалами, но доводится до каждого человека, где он может внести свои инициативы в социально-экономическое развитие, потому что "ВНС - орган, отвечающий за стратегическую перспективу развития Беларуси".