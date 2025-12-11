3.75 BYN
Глеб Лапицкий: ВНС - орган, отвечающий за стратегическую перспективу развития Беларуси
У Беларуси есть очень много своих моделей и путей, которыми идет государство благодаря Президенту Александру Лукашенко и правительству страны. И эта модель - Всебелорусское народное собрание - уже существует не одно десятилетие в Республике Беларусь. Такое мнение выразил член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.
По его мнению, ВНС показало, что каждый человек, вне зависимости от своего локального запроса, может сделать его и получить стратегическую линию развития страны, ведь каждое мнение учитывается. "Новый конституционный статус Всебелорусского народного собрания придает не только делегатам этого органа ответственность, но и стратегические цели, задачи, которые ставятся на нем", - обозначил Глеб Лапицкий.
Он обратил внимание, что если взять Программу социально-экономического развития, которая сейчас широко обсуждается, то в этом и выявляется модель народовластия Беларуси: принимается и составляется профессионалами, но доводится до каждого человека, где он может внести свои инициативы в социально-экономическое развитие, потому что "ВНС - орган, отвечающий за стратегическую перспективу развития Беларуси".
Член Совета Республики заявил, что на предстоящем заседании Всебелорусского народного собрания он особо ждет обращения Президента, в котором обозначатся посылы, которые определит глава государства, и широкое рассмотрение и утверждение ВНС Программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 год, "потому что именно каждый из нас определяет будущее прекрасной и независимой Республики Беларусь".