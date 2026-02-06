Гололед, метель и мокрый снег: синоптики предупреждают о плохой погоде в Беларуси 6 февраля

6 февраля в Беларуси прогнозируется гололед и метель. Сильный снег утром пройдет в Гомельской области. На большей части страны - мокрый снег, дождь.

Коммунальные службы продолжают расчистку дорог и дворов, городов и сел от снега и наледи, чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры.