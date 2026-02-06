3.73 BYN
Гололед, метель и мокрый снег: синоптики предупреждают о плохой погоде в Беларуси 6 февраля
Автор:Редакция news.by
6 февраля в Беларуси прогнозируется гололед и метель. Сильный снег утром пройдет в Гомельской области. На большей части страны - мокрый снег, дождь.
Неприятных ощущений добавит ветер: местами порывы будут достигать 14 м/с.
Коммунальные службы продолжают расчистку дорог и дворов, городов и сел от снега и наледи, чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры.