Гололед, метель и мокрый снег: синоптики предупреждают о плохой погоде в Беларуси 6 февраля

6 февраля в Беларуси прогнозируется гололед и метель. Сильный снег утром пройдет в Гомельской области. На большей части страны - мокрый снег, дождь.

Неприятных ощущений добавит ветер: местами порывы будут достигать 14 м/с.

Коммунальные службы продолжают расчистку дорог и дворов, городов и сел от снега и наледи, чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры.

Общество

гололедснегпогода в Беларуси