ИИ, школьная медиация, баланс во взаимодействии с обществом - в Минске проходит юридический форум

В Минске начал работу Белорусский юридический форум. В восьмой раз он собрал представителей юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В первый день участники обсудили широкий спектр тем на семи дискуссионных секциях: от правового просвещения до внедрения цифровых технологий в деятельность юристов. Форум продолжит свою работу завтра и завершится вручением премии "Фемида" для лучших представителей профессии.

Большое внимание журналистов в декабре традиционно сфокусировано на Белорусском юридическом форуме. Он приурочен к профессиональному празднику хранителей справедливости. И пусть форум юридический, но мы становимся свидетелями перевода. Перевода стратегических целей в язык статей, инструкций и правовых механизмов.

Задача всех юристов Беларуси - построение правового государства. В такой стратегической задаче юристу помогает и искусственный интеллект. Он уже хороший ассистент для судьи и эффективный механизм в отдельных процедурах белорусских нотариусов.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Развитие искусственного интеллекта, других современных технологий не обходит стороной и юридическую сферу. В настоящее время в направлениях, которые курирует Министерство юстиции, идет активная цифровизация. Например, по линии органов принудительного исполнения с 1 января 2006 года вступает в силу изменения в закон об исполнительном производстве, где активно также будут применяться и цифровые технологии по взысканию задолженностей".

Первый зампредседателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович

Первый зампредседателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович отметил, что в правосудии есть то, что может сделать только человек: оценить собранные по делу доказательства, по внутреннему убеждению и в соответствии с законом, и принять справедливое решение. "Вряд ли когда-нибудь даже самый умный искусственный интеллект с этой задачей сможет достойно справиться. И в этом плане наше правосудие всегда было, есть и останется правосудием с человеческим лицом", - считает он.

Одна из самых обсуждаемых тем в контексте предстоящего заседания ВНС - народовластие. В этом году на секции впервые пул спикеров был на 360 градусов представлен не юридическими профессиями: учителя, артисты, врачи и, конечно, журналисты. О спросе на народные темы в информационном пространстве на Белорусском юридическом форуме рассказал политический обозреватель "Первого информационного" Андрей Сыч.

Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси

Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси:

"Каждое государство ищет точку равновесия, точку баланса во взаимодействии с обществом. Наша страна предложила такой, я не побоюсь этого слова, уникальный, особый механизм взаимодействия. И он руководствуется задачами консолидировать общество, обеспечить единство в реализации целей и задач общества и направлен на процветание нашего государства, как то указано в преамбуле Конституции".

Практически в каждой пятой школе Беларуси открыт правовой класс, а значит спрос у молодого поколения на юридическую профессию не маленький, это подтверждается и высокими баллами для поступления в вузы. Однако для тех ребят, кому хочется побыстрее постигать азы профессии создан конкурс "Сила Закона", итого которого так же подвели на восьмом юридическом форуме.

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания, председатель Белорусского республиканского союза юристов

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания, председатель Белорусского республиканского союза юристов:

"У нас есть отдельные темы, по которым мы работаем со школьниками. В частности, школьная медиация очень широко представлена, в том числе и на нашем форуме. Мы работаем много лет со школьной медиацией. Это очень интересная тема и для школьников, и для преподавателей".