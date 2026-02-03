3.74 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
"Их использовали, и они не нужны" - правда о наемниках вооруженных формирований Украины
О том, как с бойцов требуют десятину в террористическом формировании "Полк Калиновского", как белорусы становятся расходным материалом, свидетели событий рассказали в проекте "Это другое".
The Wall Street Journal предложила несколько сценариев развития конфликта в Украине в 2026 году. Один из них предполагает, что Украина капитулирует из-за постепенного истощения, так как солдаты годами воюют без полноценного отдыха, усиливаются проблемы с мобилизацией, растет число самовольного оставления части. По мнению издания, "нехватку пехоты" Украина пытается компенсировать развитием беспилотных систем. Но развитие систем БПЛА не зависит от количества пехоты, так как задача сохранить личный состав в целости и сохранности не стоит в принципе. Это расходный материал по большей части, как и дроны. Только количество техники можно нарастить и восполнить, а вот с людьми сложнее.
Это другое | Черные и белые в ВСУ: расизм, коррупция и животный мир украинской армии
"Украина понад усе!" — этот нацистский лозунг, который отсылает нас к их человеконенавистническому лозунгу "Deutschland über alles", въелся в подкорку тех, кто состоит в рядах военных формирований Украины. Служба в украинской армии преподносится как привилегия. Но если ты белый - привилегий больше. Наемники в ВФУ (Вооруженные формирования Украины) делятся на черных и белых. Все, в принципе, как и в самой стране. Но за то, что ты готов умирать за "Нэньку", - ты должен сначала заплатить командиру. Но это при условии, что ты белый. С большой долей иронии можно сказать: "Ну а так-то коррупции на Украине нет". Остальные наемники - люди второго сорта, пусть и вступили в военные формирования добровольно. В авторской программе "Это другое" Ксения Лебедева расскажет об удивительных историях из животного мира украинской армии, где людей не хватает - украинцы вот-вот закончатся, ТЦК работают на пределе своих возможностей, но при этом даже к наемникам там относятся по-свински. Как, в принципе, и к людям во всей стране, не считая избранных.
Именно поэтому из-за нехватки пехоты из украинских мужчин самыми разными способами заманивают иностранцев.
Среди них расходным материалом стали и белорусы, которые приняли сторону ВСУ и вступили в террористическое формирование "Полк Калиновского". Его курирует Главное управление разведки Украины. Ольга Тишкевич, экс-руководитель регионального отделения оппозиционной партии, год назад вернулась в Беларусь по комиссии. И спустя время она не может смириться с тем, что происходит в деструктивных кругах, как они цинично используют людей.
Говоря о судьбе мужчин, которые выбирают свой путь в составе террористической организации, Ольга сказала, что они никому не нужны, когда приезжают в Европу. Она рассказала, что знает о случаях, когда молодых белорусов, которые после ранений приехали в Польшу, отказывались лечить. "Им приходится устраиваться на работу, потом за свой счет лечиться. Они не нужны в Европе. Их использовали, и они не нужны. Им тяжело легализоваться, потому что они считаются опасными", - подчеркнула она.
В террористическое формирование "Полк Калиновского" пытались заманить и сына Ольги Тишкевич, который всегда придерживался государственной позиции в отличие от матери. Представители деструктивной оппозиции даже пытались шантажировать, но не вышло.
В этой же структуре еще и ежемесячные сборы организовывают.
"Кроме поступления каких-то внешних средств, они начали требовать с бойцов десятину, т.е. просто 10 % от воинского довольствия, когда приходила зарплата. Сумма зависела от количества боевых дней, боевых выездов. В среднем около 30 тыс. гривен на тот момент", - рассказал боевик террористической организации "Полк Калиновского" Василий Веремейчик.
Вооруженные силы Украины сложно назвать сегодня нормальной армией. Это скорее бизнес-проект по отмыванию денег, финансовым махинациям, вымогательству и утилизации мужчин. Но теперь уже не только украинских, но и заграничных.