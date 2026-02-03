"Их использовали, и они не нужны" - правда о наемниках вооруженных формирований Украины

Это другое | Черные и белые в ВСУ: расизм, коррупция и животный мир украинской армии

"Украина понад усе!" — этот нацистский лозунг, который отсылает нас к их человеконенавистническому лозунгу "Deutschland über alles", въелся в подкорку тех, кто состоит в рядах военных формирований Украины. Служба в украинской армии преподносится как привилегия. Но если ты белый - привилегий больше. Наемники в ВФУ (Вооруженные формирования Украины) делятся на черных и белых. Все, в принципе, как и в самой стране. Но за то, что ты готов умирать за "Нэньку", - ты должен сначала заплатить командиру. Но это при условии, что ты белый. С большой долей иронии можно сказать: "Ну а так-то коррупции на Украине нет". Остальные наемники - люди второго сорта, пусть и вступили в военные формирования добровольно. В авторской программе "Это другое" Ксения Лебедева расскажет об удивительных историях из животного мира украинской армии, где людей не хватает - украинцы вот-вот закончатся, ТЦК работают на пределе своих возможностей, но при этом даже к наемникам там относятся по-свински. Как, в принципе, и к людям во всей стране, не считая избранных.