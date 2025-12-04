Инновационная программа "Спинальные системы" помогает людям с заболеваниями и травмами позвоночника

В Национальной академии наук прошла церемония вручения Премии Союзного государства в области науки и техники.

Эта высокая награда присуждается белорусским и российским ученым за значимые открытия и выдающиеся достижения. Благодаря такому тесному сотрудничеству Беларусь и Россия продолжают внедрять уникальные методики, которые меняют жизни людей. Одна из них - инновационная программа Союзного государства "Спинальные системы".

На операционном столе девятилетний ребенок. Алиса родилась с деформацией развития позвоночника. Еще немного и при таком диагнозе дети могут оказаться в инвалидной коляске. Но не в этом случае. Это Алиса спустя всего пару дней после сложнейшего хирургического вмешательства. Быстрое восстановление в раннем послеоперационном периоде выглядит как чудо. И вот они, долгожданные первые шаги.

Юлия Ковальская, мама Алисы: "Когда меня пригласили в реанимацию, когда я ее первый раз увидела, она ручками, ножками показала, что у нее все хорошо. И мое сердце успокоилось".

Пока общаться, конечно, девочке непросто. Но одним заветным желанием она поделилась: мечтает стать учителем.

"Она очень хотела бы заниматься и танцами, и гимнастикой, но, к сожалению, с ее диагнозом это невозможно, но мы старались, компенсировали это плаванием и занятиями ЛФК", - рассказала мама девочки.

Операция проводилась белорусскими медиками по программе Союзного государства "Спинальные системы". В таких вмешательствах используют новые методы проектирования. Перед операцией исследование рентген и создание 3D-модели позвоночника ребенка. Это необходимо, чтобы детально изучить ситуацию. Во время операции пациентам устанавливают специальную конструкцию, которая помогает исправить деформацию позвоночника. Новая методика позволяет сократить длительность операции в несколько часов и процент серьезных осложнений.

Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник лаборатории заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии: "Разработанная система является универсальной в связи с тем, что она для всех возрастных категорий, включая младшую детскую группу. И практически разработанные узлы, варианты фиксаций, крючковые, шурупанные, винтовые, модульные и так далее предусматривают подбор конструкции индивидуальной комплектации. Мы не подгоняем пациента под имеющуюся конструкцию, а конструкция подбирается под конкретную рабочую задачу".

Методика уникальная и уже проверена временем. Свой счастливый, а главное здоровый билет в жизнь получили более 70 детей. И это только в Беларуси.

Михаил Герасименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии: "В целом по травматологии мы продолжаем повышать уровень импортозамещения за счет наших научных разработок. И если в прошлом, в 2024 году, процент импортозамещения был 43 %, то уже в этом году, на ноябрь месяц, мы вышли на 69 % импортозамещения по всей травматологии и ортопедии в стране".