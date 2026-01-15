3.71 BYN
Историк Малышева: На Минском процессе в 1946 году все осужденные и обвиняемые признали свою вину
Минский процесс, по мнению эксперта, - ключевой элемент восстановления исторической справедливости для всего советского народа: он фиксировал и наказывал непосредственных исполнителей геноцида, создавал архивную базу доказательств и стал публичным актом возмездия для пострадавших.
Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России, член общественной палаты России:
"На Минском процессе все обвиняемые признали свою вину. И это очень символично (в отличие от Нюрнберга), потому что вину невозможно было не признать. Ведь процесс проходил в Минске, где каждая пять земли дышала кровью. Он был открытым, и поэтому в глаза этих преступников смотрели матери, потерявших своих детей, смотрели дети, потерявших своих родителей. Такой психологический накал, я уверена, изначально ставил нравственно-моральную точку: невозможно было при таких живых свидетелях на территории, на которой эти преступления совершены, вести себя как-то по-другому".