Историк Малышева: На Минском процессе в 1946 году все осужденные и обвиняемые признали свою вину

"На Минском процессе все обвиняемые признали свою вину. И это очень символично (в отличие от Нюрнберга), потому что вину невозможно было не признать. Ведь процесс проходил в Минске, где каждая пять земли дышала кровью. Он был открытым, и поэтому в глаза этих преступников смотрели матери, потерявших своих детей, смотрели дети, потерявших своих родителей. Такой психологический накал, я уверена, изначально ставил нравственно-моральную точку: невозможно было при таких живых свидетелях на территории, на которой эти преступления совершены, вести себя как-то по-другому".