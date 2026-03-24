Потомки проигравших нацистов в 40-х годах прошлого века требуют реванша. Попытка разорвать славянское братство и переписать историю бывших стран Советского Союза началась в 90-е, считает политолог Владимир Карасев.



На его глазах уже тогда в Украине в детских садах появлялись книги, отпечатанные в Канаде на украинском языке, где восславляли нацистского преступника Степана Бандеру, а известному всему миру антифашистскому молодежному движению, зародившемуся в Краснодоне, приписывали националистические корни.

Владимир Карасев, политолог, политтехнолог: "Если в принципе взять, как работает Запад со странами бывшего Советского Союза в надежде максимально оторвать народы этих стран от России. Наверное, это три основных направления. Это, конечно же, наша история, в первую очередь история Великой Победы в Великой Отечественной войне. Это язык международного общения – русский язык и удар по православной вере".

Аналогичные приемы приспешники нацистов и деструктивная белорусская оппозиция используют, вспоминая о трагических событиях в Хатыни, пытаясь отмыться от массовых убийств гражданского населения их предками, поддержавшими идеи нацизма.

