Итоги и прогноз на пятилетку - Турчин посетил завод "Нафтан"

Рассмотрение итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси за минувший год, а также прогноз на пятилетку. 15 января премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу на заводе "Нафтан".

Одной из самых масштабных программ инвестиционного развития в истории "Нафтана" стало введение в эксплуатацию комплекса замедленного коксования. Это уникальный опыт для Беларуси. На заводе получили новую продукцию, глубина переработки нефти увеличилась до 92 %, а выход светлых нефтепродуктов - до 73 %.

Олег Жебин, гендиректор ОАО "Нафтан":

"2025 год "Нафтан" закончил с чистой прибылью, поэтому надеемся, что и в последующие годы он будет оставаться флагманом нефтехимической промышленности. Обсуждались также вопросы модернизации предприятия, повышения эффективности переработки нефти, внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия, выпуска новых видов продукции. Следующее наше направление развития - это нефтехимия. Подходим к решению вопроса аккуратно и последовательно с учетом финансовых возможностей, доступных технологий и самое главное - конечного эффекта, который мы желаем получить".