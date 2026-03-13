Итоги республиканского конкурса молодежных инициатив подводят в Минске
В Минске подводят итоги республиканского конкурса молодежных инициатив. В пятом сезоне авторы со всей страны предложили около 300 идей. Лучшие из них получат поддержку и финансирование.
Время действовать
13 марта в Национальном детском технопарке многолюдно. Здесь можно встретить как участников 5 сезона конкурса, так и авторов проектов прошлого года. К слову, с некоторыми из их инициатив можно было ознакомиться на выставке в атриуме.
Участники 4 сезона конкурса молодежных инициатив представляют отчеты о своих проектах. Всего в 2025 году удалось воплотить 24 идеи. На их поддержку было выделено более 843 тыс. руб.
Впереди церемония награждения победителей 5 сезона конкурса и вручение свидетельств инициативам, которые реализуют уже в этом году.
Ярослав Старостенков, студент БНТУ:
"Я реализовал проект "Умная скамейка". Данный проект является первым на территории Республики Беларусь патриотическим проектом на основе возобновляемых источников энергии. Решил принять участие в конкурсе, поскольку вижу в данном конкурсе уникальный опыт получения новых знаний в сфере экономики, а также в сфере просчета различного рода технических характеристик. Кроме того, я хочу сделать своему краю много полезного".
"Мы представили проект "Действуй реально". Наш проект направлен на то, чтобы вовлечь молодежь в поисковую деятельность. Приятно, что государство поддерживает такие инициативы. Для нас это, как я уже говорил, большие суммы, которые мы не сможем реализовать. Очень большое спасибо государству, Министерству образования за проведение этого конкурса", - рассказал Дмитрий Якубчик, заместитель руководителя поисково-спасательного отряда "Пульс".
Приятным сюрпризом для участников станет экскурсия по Национальному детскому технопарку - центру современных технологий и инноваций. Здесь ребята смогут увидеть, как создаются высокотехнологичные проекты, ознакомиться с лабораториями и интерактивными зонами. В целом же конкурс молодежных инициатив подтверждает, что наша молодежь полна идей, у ее проектов есть реальные возможности для воплощения.