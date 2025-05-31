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Иванец отметил высокую дисциплинированность на ЦЭ и ЦТ
Вступительная кампания касается практически каждой белорусской семьи, и во многом определяет дальнейший жизненный путь для нового поколения, поэтому соблюдение принципов справедливости и прозрачности вступительной кампании государство держит на постоянном контроле. Об этом заявил министр образования Беларуси.
Сколько обращений поступило в государственную комиссию? Кто считает результаты ЦЭ? И что говорят абитуриенты об экзамене, совмещающем в себе выпускной за школьный курс и вступительный?
"Уже в третий раз выпускники 11-х классов сдают в виде выпускных экзаменов два централизованных экзамена: один предмет на выбор и, соответственно, государственный язык (русский или белорусский), - обратил внимание министр. - 26 и 29 мая прошли экзамены. Мы увидели очень большую явку. Количество ребят, которые не явились, было очень незначительным. В первый день 77 человек, во второй 75 из порядка 57 тыс. выпускников. Это значительно меньший процент, чем в прошлом году, соответственно, хотел бы отметить и достаточно высокую дисциплинированность".
По словам Андрея Иванца, в первый день удаленных из пунктов проведения ЦЭ не было, во второй день было двое удаленных: один за пронос мобильного телефона и второй участник - за заполнение бланка после окончания времени выполнения заданий.
"В государственную комиссию поступило порядка 50 обращений, - рассказал глава ведомства. - Большая часть из них касалась вопросов перерегистрации на иные предметы для прохождения ЦЭ, а также возможности проноса медикаментов в пункты проведения ЦЭ для тех ребят, которые по состоянию здоровья в этом нуждаются. Все эти заявления удовлетворены".
Андрей Иванец подчеркнул, что в 2025 году во второй раз проводится централизованный экзамен в сроки, совмещенные с централизованным тестированием. "Для выпускников этого и прошлых лет созданы единые прозрачные условия", - констатировал он.
Из технических моментов министр отметил, что все работы проверяет не только компьютер (первичная проверка). После него два человека синхронно перепроверяют правильность и корректность проверки компьютером каждого задания. "Поэтому каждый родитель и выпускник может быть уверен, что каждую работу мы увидели, мы посмотрели, и проверка проходит полностью корректно", - заверил Андрей Иванец.