Из магазина в швейное производство - в Ивье оживили заброшенное помещение и создали рабочие места
Пример как нужно вовлекать в оборот неиспользуемое имущество - швейное предприятие в Ивье. Когда-то здесь был магазин, но со временем стал нерентабельным и закрылся. Помещение простаивало, но ситуация поменялась, когда в район пришел частный инвестор.
Небольшой суммы денег вполне хватило, чтобы сделать косметический ремонт и закупить оборудование. А главное - создать рабочие места. Здесь трудится 30 жительниц Ивья. Теперь все они сотрудницы известной фабрики по производству головных уборов. Сейчас, например, отшивают партию для наших Вооруженных сил.
Швейное дело - сейчас, пожалуй, главная специализация Ивьевского района. Еще два участка, уже другой фабрики, открыты в агрогородках. Люди живут и работают на своей малой родине и так вносят вклад в ее развития. В этом и есть смысл инициативы "Один район - один проект". В Гродненской области она реализуется успешно.
"В Гродненской области в перечень таких проектов было включено 29 инвестиционных проектов. Общей стоимость 1,237 млрд рублей, с созданием 1153 рабочих мест. Уже реализовано инвестиционных 19 проектов, еще 10 будут реализованы по 2028 год", - подчеркнул зампредседателя Лидского межрайонного комитета госконтроля Александр Тарасевич.
Многие районы не ограничиваются только одним проектом. Например, в Ивье помимо швейного производства, занимаются еще переработкой полимерных отходов. И это тоже несколько десятков рабочих мест. Район чувствует эффект.
"Во-первых, это было поручение главы государства, нельзя было не выполнить. Во-вторых, это же рабочие места в районе создаются. Мы уже реализовали 2 инициативы. И хочу сказать, что инвесторы просто так не придут. Надо к ним идти, создавать условия", - отметил председатель Ивьевского райисполкома Игорь Генец.
Хочешь, чтобы район развивался - сначала создай условия. От активности, неравнодушия и предприимчивости местных властей зависит очень многое. "Один район - один проект" - хорошая возможность показать, кто действительно радеет за свой регион. Об этом говорил Глава государства во время недавнего совещания с Правительством.
